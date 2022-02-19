19.02.2022 17:21 Дмитрий Колоней
BMW против Porsche: битва родстеров проиграна баварцами
BMW прекращает выпуск двухместных авто.
Как сообщает РЕДПОСТ, машинострительные заводы Баварии с 2025 года больше не будут выпускать двухместные модели автомобилей. Несмотря на то, что именно с двухместных машин начиналась история BMW, компания приняла окончательное решение о снятии с призводстава единственного выпускаемого баварцами двухместного авто - родстер BMW Z4.
Причины такого решения две:
-
Низкий спрос на двухместные автомобили.
-
Поражение в конкурентной схватке с родстером Porsche 718 Boxster.
Отметим, что BMW Z4 выпукается с 2019 года. Он оснащен двигателем с турбонаддувом объемом 2 литра мощностью 255 лошадиных сил. Разгоняется до 100 км. в час за 5,2 секунды.
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0