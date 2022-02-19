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19.02.2022  17:21   Дмитрий Колоней

BMW против Porsche: битва родстеров проиграна баварцами

BMW прекращает выпуск двухместных авто.

BMW отказывается от выпуска двухместных авто
Как сообщает РЕДПОСТ, машинострительные заводы Баварии с 2025 года больше не будут выпускать двухместные модели автомобилей.  Несмотря на то, что именно с двухместных машин начиналась история  BMW, компания приняла окончательное решение о снятии с призводстава единственного выпускаемого баварцами двухместного авто - родстер BMW Z4. 
 
BMW отказывается от выпуска двухместных авто
 
Причины такого решения две:
  1. Низкий спрос на двухместные автомобили.
  2. Поражение в конкурентной схватке с родстером Porsche 718 Boxster.
Отметим, что BMW Z4 выпукается с 2019 года. Он оснащен двигателем с турбонаддувом объемом 2 литра мощностью 255 лошадиных сил. Разгоняется до 100 км. в час за 5,2 секунды.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Daimler отделился от Mercedes-Benz - появилась новая компания под легендарной звездой.
 
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Источник:   РБК Украина
 Тэги:  bmw родстер, германия, харьков, украина, отказ от производства
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