04.02.2022 19:43 Дмитрий Колоней

Пожар на заводе Skoda: о некоторых чешских авто пока забудьте (видео)

Огонь уничтожил важные для завода мастерские.

Как сообщает РЕДПОСТ , на заводе Skoda произошел пожар, поэтому, вероятно приостановят выпуск авто Skoda Octavia. Причем четкие сроки заморозки линии неизвестны.

Во время крупного ночного пожара в ночь на 30 января 2022 года более всего не повезло промышленным площадкам компании Grupo Antolin. Здесь огненный ад начался. В итоге сильно пострадали мастерские, на которых производят материалы для дверных панелей лифтбека Skoda Octavia и склады.

Посему и рассчитывать до восстановления мощностей на покупку данной модели в ближайшие месяцы не приходится. В целом огонь нанес ущерба на 40 миллионов долларов. Сроки восстановления производства и поставок не сообщаются. Завод может не выпустить 16 тысяч экземпляров модели Octavia. Напомним, ранее мы писали о том, что таможня снизила цену на оформление автомобилей из Кореи