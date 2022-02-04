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04.02.2022  19:43   Дмитрий Колоней

Пожар на заводе Skoda: о некоторых чешских авто пока забудьте (видео)

Огонь уничтожил важные для завода мастерские.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, на заводе Skoda произошел пожар, поэтому, вероятно приостановят выпуск авто Skoda Octavia. Причем четкие сроки заморозки линии неизвестны. 
 
 
Во время крупного ночного пожара в ночь на 30 января 2022 года более всего не повезло промышленным площадкам компании Grupo Antolin. Здесь огненный ад начался. В итоге сильно пострадали мастерские, на которых производят материалы для дверных панелей лифтбека Skoda Octavia и склады.
 
 
Посему и рассчитывать до восстановления мощностей на покупку данной модели в ближайшие месяцы не приходится. В целом огонь нанес ущерба на 40 миллионов долларов. Сроки восстановления производства и поставок не сообщаются. Завод может не выпустить 16 тысяч экземпляров модели Octavia.
 
 
Источник:   Аvtodream
 Тэги:  пожар, skoda octavia, харьков, украина, чехия, рынок
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