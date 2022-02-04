04.02.2022 19:15 Евгений Клочко

Дни в феврале 2022 года, которые считаются опасными

В феврале 2022 года будет несколько самых опасных дней. В этот период рекомендуется быть осторожными и стараться ни с кем не конфликтовать.

Опасное 11 февраля, когда Меркурий соединится с Плутоном

Такой аспект, как соединение двух указанных планет, вызывает дисгармонию в жизни людей. Две планеты подойдут друг к другу близко, хотя с Земли этого видно не будет, потому что их закроет Солнце. Таким образом, произойдут некоторые коррективы в жизни людей. День окажется динамичным и при этом агрессивным.

Не рекомендуется полагаться на удачу. Важно действовать с учетом логики и тщательно анализировать каждый свой шаг. Спешка приведет к ошибкам. Поэтому важно действовать осторожно и последовательно.

Опасное 16 февраля, когда будет полнолуние, а Венера соединится с Марсом

В этот день соединятся планеты любви и войны. День окажется не самым удачным. Помимо их соединения, ночное светило будет находиться в полной фазе в знаке Льва. Это еще один признак, что период будет нелегким. Произойдет энергетическое столкновение двух планет солнечной системы.

В результате у многих людей снизится продуктивность не только в любовных вопросах, но и в работе, бизнесе и прочих сферах жизни. Энергия будет стремительно исчезать, а сил не будет хватать на решение тех или иных задач. Рекомендуется заниматься исключительно простыми вопросами и не браться за важные дела — ни к чему хорошему это не приведет.

Опасные дни 24 и 25 февраля, когда Луна будет в Стрельце

В указанные дни ночное светило будет находиться в убывающей фазе и в знаке Стрельца. Такое сочетание делает день опасным. Подобное положение космических тел приводит к неурядицам в жизни людей. Поэтому важно быть крайне осторожными и внимательными в течение всего дня, не поддаваться на провокации, не конфликтовать. Не рекомендуется отправляться в дальний путь. Если что-то запланировано, то лучше отложить на другой день.

Кроме того, следует отказаться от крупных и дорогих покупок. Увидев нечто интересное и привлекательное в очередном магазине, не стоит тянуться к кошельку. Лучше лишний раз воздержаться, чем потом долгое время жалеть о совершенной ошибке.