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04.02.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Жили в грязи: у нерадивой матери под Харьковом чуть не забрали детей

Женщиной под Харьковом занялась ювенальная полиция.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, во время рейда в Лозовском районе ювенальной полиции, полиции и службы по делам детей Алексеевской объединенной территориальной громады была обнаружена семья, в которой мать ненадлежащим образом занималась детьми. Три ребенка - 10, 7 и 3 лет жили в антисанитарных условиях  и были неухожены.
 
 
С матерью была проведена беседа и составлен протокол о неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как под под Харьковом у матери забрали четверых детей, живших в жутких условиях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  антисанитария, забрали детей, харьков, украина
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