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08.01.2022  16:45   

Смерть новорожденного в Харькове: пакет с телом выбросили с пятого этажа

В Харькове иностранная студентка выбросила новорожденного ребенка в пакете из окна пятого этажа.

В Харькове иностранная студентка выбросила новорожденного ребенка в пакете из окна пятого этажа.

Такие подробности трагедии на улице Есенина в Харькове озвучил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает РЕДПОСТ.

Напомним, 6 января у подъезда жилого дома по улице Есенина обнаружили труп младенца в пакете. Установлено, что ребенка выбросила его мать – 22-летняя иностранная студентка одного из учебных заведений Харькова. Она проживает в этом доме вместе с братом, беременность скрывала, рожала самостоятельно. На допросе с переводчиком студентка заявила, что ребёнок родился мертвым, и подтвердила, что именно она его выбросила.

Девушку осмотрели врачи и отпустил из больницу домой. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Тэги:  труп, харьков, младенец
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