Закон о запрете гендерной дискриминации вступил в силу: за что накажут работодателей

С 8 января 2022 года вступают в силу поправки к закону «О рекламе», которые приняли в рамках борьбы с дискриминацией.
Речь идет о введении понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", передает РЕДПОСТ.
Так, теперь считаются диксриминационным и, как следствие, облагаются штрафом, моменты в рекламе, ограничивающие по признакам:
Указано, что дискриминационная реклама запрещается, а ответственность за такую рекламу несет рекламодатель.
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Изменения в закон «О рекламе» касаются и вакансий, размещаемых работодателями. Так, с сегодняшнего дня работодателей будут штрафовать за указание в вакансии возраста кандидатов, предложении работы только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства и т. д.
За несоблюдение этой нормы работодателям грозит штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты, что на сегодняшний день составляет 65 000 грн. Штраф будет налагаться Государственной службой по вопросам труда. Работодатели должны заплатить штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если же штраф не уплатить, его могут взыскать через суд.
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Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так. Особую осторожность следует соблюдать в общении с окружающими: высок риск спровоцировать эмоциональный взрыв.
Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.
8 января в народе называли Бабьи каши, или день повитух.
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