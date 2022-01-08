08.01.2022 17:57 Рита Парфенова

Закон о запрете гендерной дискриминации вступил в силу: за что накажут работодателей

С 8 января 2022 года вступают в силу поправки к закону «О рекламе», которые приняли в рамках борьбы с дискриминацией.





Речь идет о введении понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", передает РЕДПОСТ.



Так, теперь считаются диксриминационным и, как следствие, облагаются штрафом, моменты в рекламе, ограничивающие по признакам:

расы,

цвета кожи,

политических, религиозных и других убеждений,

пола,

возраста,

инвалидности,

этнического и социального происхождения,

гражданства,

семейного и имущественного положения,

места жительства,

языковым или другим признакам в отношении лица или группы лиц.

Указано, что дискриминационная реклама запрещается, а ответственность за такую рекламу несет рекламодатель.

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Изменения в закон «О рекламе» касаются и вакансий, размещаемых работодателями. Так, с сегодняшнего дня работодателей будут штрафовать за указание в вакансии возраста кандидатов, предложении работы только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства и т. д.



За несоблюдение этой нормы работодателям грозит штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты, что на сегодняшний день составляет 65 000 грн. Штраф будет налагаться Государственной службой по вопросам труда. Работодатели должны заплатить штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если же штраф не уплатить, его могут взыскать через суд.