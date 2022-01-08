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08.01.2022  15:55   Рита Парфенова

Под Харьковом безработная избила и ограбила пенсионерку

Пьющая безработная односельчанка ворвалась в дом и ограбила 83-летнюю жительницу села Липцы.

Криминал Харьков: односельчанка избила и ограбила пенсионерку

Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы найти и задержать преступницу, передает РЕДПОСТ. 37-летнюю грабительницу обнаружили в Харькове, в районе станции метро «Студенческая».

Нападение произошло около 11 часов утра 7 января. 37-летняя безработная жительница села Липцы, злоупотребляющая спиртными напитками, ворвалась в дом 83-летней односельчанки, избила ее и завладела деньгами в сумме 18 тысяч гривен. В момент совершения преступления нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа подразделения.

Оперативники установили личность разбойницы и приступили к ее поискам. Злоумышленницу обнаружили в Харькове, возле станции метро "Студенческая", где и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Cведения о происшествии следователь внес в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, харьков, разбой
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