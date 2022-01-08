08.01.2022 14:54 Рита Парфенова

Известный нейрохирург Харькова Александр Духовский отмечает День рождения

Почетному харьковчанину Александру Духовскому исполнилось 59 лет.





Детский врач-нейрохирург Александр Духовский 8 января отмечает день рождения, передает РЕДПОСТ. Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил Александра Духовского - Почетного гражданина города Харькова, врача-нейрохирурга детского нейрохирургического отделения Городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.



«Свою жизнь Вы посвятили благородному делу - заботе о здоровье детей. За многолетнюю практическую врачебную деятельность Ваш весомый вклад в развитие детской нейрохирургии неоценим.



От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть вдохновение и энтузиазм, оптимизм и стойкость духа никогда не покидают Вас в нелегком повседневном труде!» - говорится в поздравлении.



Александр Духовский постоянно уделяет огромное внимание лечению детей с нейрохирургической патологией. Он впервые в Украине провел сложнейшее малоинвазийное оперативное удаление внутримозговой гематомы у глубоко недоношенного ребенка с экстремально низким весом, а также имплантацию регулируемой ликворошунтирующей системы при гидроцефалии. При участии Духовского налажены тесные связи с медицинскими специалистами других стран и теперь маленькие пациенты имеют возможность получать консультации врачей не только Украины но всего мира. Александр Эрикович является автором боле35 научных публикаций в отечественных и международных изданиях, автор 2-х патентов и 2-х авторских свидетельств, член Всемирной Федерации нейрохирургов.

Напомним, в октябре 2021 года почетному гражданину Харькова Михаилу Пилипчуку исполнилось 75 лет.