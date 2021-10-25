25.10.2021 10:05 Рита Парфенова

Михаил Пилипчук отмечает юбилей

Почетному гражданину Харькова Михаилу Пилипчуку исполнилось 75 лет.



city.kharkov.ua

Как пишет РЕДПОСТ, Михаил Дмитриевич Пилипчук родился 25 октября 1946 года в городе Казатин Винницкой области. После окончания Киевского политеха молодого специалиста направили по распределению на Харьковский завод тракторных двигателей, и с тех пор его жизнь неразрывно связана с нашим городом. В течение шести лет Михаил Пилипчук руководил Харьковом: с 1996 года исполнял обязанности городского головы Харькова, а в 1998 году победил на мэрских выборах и был городским головой до 2002 года. Принимал активное участие в развитии Харьковского метрополитена. За участие в запуске Алексеевской линии метрополитена Михаилу Пилипчуку присвоено звание Заслуженного строителя Украины. Сейчас занимает должность заместителя генерального директора метрополитена по взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Награждён государственным орденом Украины «За заслуги» II и III степени, а также Командорским Крестом за заслуги Республики Польша.



С днем рождения Михаила Пилипчука поздравил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. «Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых сил и вдохновения! Пусть Ваши опыт, профессионализм и прекрасные организаторские способности будут востребованы для решения важных вопросов на пути дальнейшего развития нашего города Харькова, каждый день Вашей жизни будет насыщен красивыми событиями, а бодрость духа и оптимизм не оставляют Вас никогда!» – говорится в поздравлении руководителя Харькова.



Напомним, в сентябре этого года известный скульптор Александр Ридный отметил 60-летие.