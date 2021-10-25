25.10.2021 09:30

Евгений Гутков: Все обязательства выполнили

В центре Харькова новая красивая многоэтажка с видом на Саржин Яр готова к встрече новоселов. Жилой комплекс «Дипломат» строительной компании «Construction Group International» сдан в эксплуатацию.

Накануне заселения «Город Х» встретился с первым вице-президентом «Construction Group International» Евгением Гутковым, а также жильцами многоэтажки.

– Евгений Жаннович, дом построен, сдан в эксплуатацию. Итак, можно смело подвести итог.

– Да, мы успешно завершили жилой комплекс «Дипломат» в рамках реализации программы государственно-частного партнерства при поддержке Харьковского городского совета и непосредственном участии его секретаря Игоря Терехова. Город помог нам, подставил плечо: выделил по упрощенной системе участок под застройку, дал разрешения на подключение к коммуникациям. Напомню, наш «Дипломат» – это один из немногих проектов в Украине, который синхронизирован с экосистемой в рекреационной зоне Харькова. Рады, что выполнили все обязательства перед нашими инвесторами, которые были с нами на протяжении 2,5 лет и верили в нас. Убираем, чистим – готовимся к встрече наших новоселов.

– С духовым оркестром и символическим ключом?

– Пока не планировали. А там видно будет. Счастье любит тишину.

- Евгений Жаннович, что нового и какой уровень комфорта вы предлагаете в ЖК?

– Вне всякого сомнения, мы построили современный, насыщенный передовыми технологиями, элитный дом — ЖК «Дипломат». Создали комплекс для комфортного проживания с высокими экостандартами — как в материалах, так и в архитектуре, инженерных решениях. Этот проект поднял еще выше планку для нашей компании «Construction Group International». Теперь в новых проектах нам предстоит еще скрупулезней проработать все решения, применяя лучшие технологии в строительной сфере. И не только. Как при реализации проекта ЖК «Дипломат», так и в экономической составляющей. Мы — компания, которая повернута лицом к своим покупателям.

Спросим у самих жильцов: почему они выбрали ЖК «Дипломат»?

Виктор Николаевич, предприниматель: Решил вложить деньги в ЖК «Дипломат» еще на этапе строительства. Если честно, изначально планировал выгодно инвестировать капитал в недвижимость – купить, чтобы потом сдавать в аренду. Но передумал. Почему сменил решение? По мере реализации проекта увидел, что «Дипломат» отличается от других домов. Хотя и жил в новострое в самом центре Харькова. Однако здесь привлекло месторасположение дома – рядом Саржин Яр. Интересным показалось и решение самого проекта ЖК «Дипломат». Так что теперь это мое жилье – для моей семьи, для комфортной жизни.

Анна и Владимир, IT-специалисты: Мы с Аней жили в квартире моей бабушки, в пятиэтажке. Вроде все устраивало. Но пришло время, когда однушка стала тесноватой. Семья разрастается. Скоро нас уже будет трое. Совместно с родителями решили – пора приобрести квартиру: чтоб в новострое и чтоб вблизи от парковой зоны. Прошерстили интернет, выслушали мнение родителей, друзей и остановились на ЖК «Дипломат». Здесь нас устраивает все: дом в рекреационной зоне города, современные и комфортные квартиры, функциональный дворик при доме: велостоянки, детская и спортивная площадки, автопарковка... В общем, дом нам подходит. Думаем, и нашему наследнику тоже.

Андрей Лактионович, бизнесмен: Я в Харькове не так уж давно. Сначала переехал сюда мой бизнес, а за ним вместе с семьей и я. Конечно, надо было решать жилищный вопрос. Мы выбирали квартиры в разных центральных районах Харькова. В общем, сменили за это врем три квартиры – брал и с ремонтом, и в новострое. Потом появился небольшой загородный дом. Но квартира тоже необходима: это комфорт, от которого отказаться трудно. И помощь в работе. Этой весной решили сменить квартиру, найти отвечающую нашим семейным традициям: удобное, комфортное, жилье. Выбор пал на ЖК «Дипломат». Что сыграло главную роль в выборе? Шикарное месторасположение, деловая репутация застройщика, партнерские отношения с покупателем, удобная финансовая схема. Конечно, весьма интересное архитектурное решение. В общем, много плюсов. Это мне подходит.

– Евгений Жаннович, жильцам, скорее всего, не терпится зайти в свои квартиры и начать их обустраивать?

– Еще чуточку терпения. Сейчас мы занимаемся получением юридического адреса. После этого в БТИ люди получат техпаспорта и свидетельства на право собственности. И вместе с этими документами – ключи. Потом они как полноправные хозяева смогут заходить в квартиры, делать ремонт, одним словом – хозяйничать. Будет создано наше ОСМД (ред. - объединение совладельцев многоквартирных домов). Дом будут обслуживать наши сантехники, электрики, газовщики, вентиляционщики – те, которые строили этот дом и знают его с основания.

– Ваши пожелания новым хозяевам

– Добро пожаловать в Ваш дом. Живите в своих квартирах комфортно, тепло, уютно. Чтобы там был детский смех, достаток. Чтобы были здоровы и счастливы в нашем ЖК «Дипломат» много-много лет.

– Евгений Жаннович, у Вас наверняка уже есть новые строительные идеи? Поделитесь, пожалуйста.

– «Дипломат» – не последний объект. Следующий дом будем строить тоже в рамках государственно-частного партнерства. Мы планируем вместе с Харьковским городским советом реализовать не один такой проект. Уже есть договоренность, поддержка со стороны нынешнего руководства города. Но о следующем проекте давайте поговорим чуть позже. Единственное, что могу сказать – он тоже украсит наш город.

Справка

ЖК «Дипломат» - один из лучших жилищных комплексов Харькова: расположен в районе Ботанического сада, в 300 метрах от станции метро.

В 18-этажном доме - 150 квартир.

Дом построен и сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года

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