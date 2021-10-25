25.10.2021 09:17 Рита Парфенова

Нападение на скорую помощь под Харьковом

На бригаду скорой помощи возле Слобожанской центральной больницы с кулаками напал пьяный прохожий.

Бригада медиков скорой помощи подверглась нападению во время госпитализации пациентки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.



Инцидент произошел буквально на пороге центральной больницы в пгт Слобожданское Змиевского района. В воскресенье, 24 октября, бригада ЭМД 1106 в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Сергея Горбунова привезла туда пациентку. Когда медики транспортировали женщину из кареты скорой помощи в здание больницы, мимо проходил нетрезвый мужчина. Он стал нецензурно комментировать действия фельдшера, попутно снимая все на телефон.

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Медик сделал ему замечание, и тогда пьяный неадекват на глазах прохожих бросился на него с кулаками. В конфликт вмешался водитель скорой, который защитил фельдшера от нападения хулигана. После этого прохожий переключил свою агрессию на автомобиль, пытался повредить медицинское оборудование.



В Центре сообщили, что о произошедшем проинформируют полицию.

Напомним, ранее в одном из районов Харькова неизвестные намеренно нанесли повреждения автомобилю скорой помощи.









