16.09.2021 08:31 Рита Парфенова

Смотрели и снимали: в Харькове на глазах у прохожих разбили автомобиль скорой помощи

Инцидент произошел во время вызова скорой помощи к больному.



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Днем 15 сентября в одном из районов Харькова неизвестные намерено нанесли повреждения автомобилю скорой помощи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф



По словам медиков ЭМП 904, они получили вызов к 43-летнему мужчине в 16:24. Больной нуждался госпитализации, поэтому водитель специализированного авто ЭМП отправился на помощь бригаде, чтобы помочь транспортировать его на носилках к машине.



И когда на время автомобиль скорой помощи остался без присмотра, несколько неизвестных подошли к машине и начали бить ее ногами и палками. За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения.



Все это происходило средь бела дня на глазах многих свидетелей, отмечают медики, и никто из прохожих не пытался остановить злоумышленников, позвать на помощь и вызвать полицию. Более того, многие снимали все на телефон.



Полицию на место преступления вызвала уже бригада ЭМП 409, вернувшись вместе с больным к поврежденному автомобилю. Сейчас ведется расследование.

Рнее мы писали, что в ППБ Майское Валковского отделения экстренной медицинской помощи напали на медиков скорой, которые в ожидании вызова находились на территории пункта.