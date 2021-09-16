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16.09.2021  08:31   Рита Парфенова

Смотрели и снимали: в Харькове на глазах у прохожих разбили автомобиль скорой помощи

Инцидент произошел во время вызова скорой помощи к больному.


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Днем 15 сентября в одном из районов Харькова неизвестные намерено нанесли повреждения автомобилю скорой помощи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

По словам медиков ЭМП 904, они получили вызов к 43-летнему мужчине в 16:24. Больной нуждался госпитализации, поэтому водитель специализированного авто ЭМП отправился на помощь бригаде, чтобы помочь транспортировать его на носилках к машине.

И когда на время автомобиль скорой помощи остался без присмотра, несколько неизвестных подошли к машине и начали бить ее ногами и палками. За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения.

Все это происходило средь бела дня на глазах многих свидетелей, отмечают медики, и никто из прохожих не пытался остановить злоумышленников, позвать на помощь и вызвать полицию. Более того, многие снимали все на телефон.

Полицию на место преступления вызвала уже бригада ЭМП 409, вернувшись вместе с больным к поврежденному автомобилю. Сейчас ведется расследование.

Рнее мы писали, что в ППБ Майское Валковского отделения экстренной медицинской помощи напали на медиков скорой, которые в ожидании вызова находились на территории пункта.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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