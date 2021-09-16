16.09.2021 08:53 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 16 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 61 (стояк) до 20:00 16 сентября.



Киевский район:

ул. Чкалова, 35, ул. Гаршина, 6, 8, ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк) до 20:00 16 сентября;

ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 17 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 18:00 16 сентября.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66(п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4) до 20:00 17 сентября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 13, ул. Вокзальная, 10 (спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.



Слободской район:

ул. Ньютона, 113 (п. №6, стояк), ул. Ньютона, 133-в (п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.



Холодногорский район:

ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-а до 20:00 16 сентября.

Напомним, 15 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.