Аварийное отключение воды в Харькове 16 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 61 (стояк) до 20:00 16 сентября.
Киевский район:
ул. Чкалова, 35, ул. Гаршина, 6, 8, ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк) до 20:00 16 сентября;
ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 17 сентября.
Московский район:
ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 18:00 16 сентября.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66(п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №4) до 20:00 17 сентября.
Основянский район:
пр. Гагарина, 13, ул. Вокзальная, 10 (спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.
Слободской район:
ул. Ньютона, 113 (п. №6, стояк), ул. Ньютона, 133-в (п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.
Холодногорский район:
ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 276-а до 20:00 16 сентября.
Напомним, 15 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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