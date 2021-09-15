Аварийное отключение воды в Харькове 15 сентября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 16 (спаренный стояк) до 17:00 15 сентября.; ул. Зубарева, 61 (стояк) до 20:00 15 сентября.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк) до 20:00 15 сентября.
Московский район:
ул. Спортивная, 13 (п. №2), пр. Московский, 31 (стояк) до 17:00 15 сентября.; ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 15 сентября.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 47 (п. №4, стояк), ул. Добролюбова, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 15 сентября.
Слободской район:
ул. Ньютона, 113 (п. №6, стояк), пр. Петра Григоренко, 10 (п. №12, стояк) до 20:00 15 сентября.
Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк), ул. Новый Быт, 41 (п. №1, спаренный стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с) до 20:00 15 сентября.
Напомним, 14 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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