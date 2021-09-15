В микрорайоне Горизонт строят новую зону отдыха

Новую локацию оборудуют по просьбе местных жителей.
В Харькове появится ещё одна современная локация для отдыха и спорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Семена Сироту.
По словам Семена Сироты, создание многофункциональной зоны отдыха для детей и взрослых в Индустриальном районе инициировал и.о мэра Харькова Игорь Терехов по просьбе местных жителей микрорайона «Горизонт».
Ранее мы писали, что во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом , футболом и баскетболом. Отдельно проектировщики предусмотрели места для отдыха старшего поколения.
Комментариев: 0
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
влажность:
давление:
ветер: