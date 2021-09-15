15.09.2021 08:23 Рита Парфенова

В микрорайоне Горизонт строят новую зону отдыха

Новую локацию оборудуют по просьбе местных жителей.



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В Харькове появится ещё одна современная локация для отдыха и спорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Семена Сироту.

По словам Семена Сироты, создание многофункциональной зоны отдыха для детей и взрослых в Индустриальном районе инициировал и.о мэра Харькова Игорь Терехов по просьбе местных жителей микрорайона «Горизонт».

Ранее мы писали, что во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом , футболом и баскетболом. Отдельно проектировщики предусмотрели места для отдыха старшего поколения.