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15.09.2021  08:23   Рита Парфенова

В микрорайоне Горизонт строят новую зону отдыха

Новую локацию оборудуют по просьбе местных жителей.


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В Харькове появится ещё одна современная локация для отдыха и спорта, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского  городского головы Семена Сироту.

По словам Семена Сироты, создание многофункциональной зоны отдыха для детей и взрослых в Индустриальном районе инициировал и.о мэра Харькова Игорь Терехов по просьбе местных жителей микрорайона «Горизонт».

Ранее мы писали, что во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом , футболом и баскетболом. Отдельно проектировщики предусмотрели места для отдыха старшего поколения.

Современная локация для отдыха и спорта появится на Горизонте в Харькове

Современная локация для отдыха и спорта появится на Горизонте в Харькове

Источник:   Facebook/Семен Сирота
 Тэги:  зона отдыха, харьков, игорь терехов
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