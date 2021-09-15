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15.09.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 сентября

День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 сентября

Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды предоставляют Овну хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Овном, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Овну не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Тельцу не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Тельцу захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими им будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Близнецов и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Близнецам стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Рак (22 июня – 23 июля)
Ситуация может поставить Рака перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Рака; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Раку придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Раку, что делать, а ум – чего не делать.

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Льву не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Лев не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Дева (24 августа – 23 сентября)
День предоставляет Деве хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Дева сможет завязать новые знакомства! День наделяет ее коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Деве обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Дева сумеет показать себя во всей красе.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы не будут настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют им совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Весам вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит им внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Лучше всего Скорпион будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Скорпиону требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Скорпиона, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды советуют Стрельцу провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Стрелец не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Стрельцу следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Есть вероятность того, что отношения Козерога подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Козерог захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Козерога о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Водолею не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Водолея – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Рыбы сами послужат вдохновителем какого-то проекта. День наделяет их повышенной любознательностью: Рыбы способны свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают их о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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