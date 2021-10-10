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10.10.2021  18:30   Наталья Иванова

Зона отдыха Озеро Петренки открылась в Харькове

Петренковский карьер со стороны улицы Краснодарской менее чем за 3 месяца преобразился до неузнаваемости.


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Как сообщил корреспондент РЕДПОСТ, даже местные жители не узнают это место.

Здесь была проведена колоссальная работа: очищен водоём и вся прибрежная зона, там установили лежаки для отдыха, кабинки для переодевания и тенты. Полностью в порядок была приведена и вся остальная территория парка, проложены и заасфальтированы пешеходные дорожки, высажены десятки деревьев и кустарников, оборудованы места для отдыха. Предусмотрены и зоны для детей, тренажёрная, спортивные и игровые площадки.

Местные жители, говорят, что даже не представляли, чтобы на месте заброшеного Петренковского карьера, где почти два десятка лет не проводилось столь масштабное благоустройство, возможно было создать такую красоту.

А иначе и быть не могло, сказал руководитель Харькова Игорь Терехов, который сегодня посетил новую зону отдыха. «Я рад, что людям нравится, мало кто верил, что мы сделаем, но получилось вот так хорошо. Безусловно ещё будем всё усовершенствовать, и освещение, и биотуалеты будут установлены, и всё необходимое для работы озеленителей», - заверил Игорь Терехов.

Напомним, сегодня, 10 октября, на улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке  открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, а в парке Победы на Салтовке появилась детская игровая площадка.
 

Фотогалерея

На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха. На Петренковском карьере со стороны улицы Краснодарской благоустроена зона отдыха.
Тэги:  зона отдыха, плояж, харьков, игорь терехов
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