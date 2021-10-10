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10.10.2021  18:14   Наталья Иванова

В Харькове вручили премию для людей с инвалидностью

Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление – 2021» прошла в гостинице Premier Palace.


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Как пишет РЕДПОСТ, в этом году лауреатами премии стали 6 человек и один творческий коллектив. Ее вручали в следующих номинациях:

  • Общественная деятельность – Наталия Яковлева;
  • Искусство – Леонид Бродский;
  • Спорт – Николай Татевосян;
  • Гордость Украины – Елена Федота;
  • Творчество – Владислав Погребной;
  • Профессионализм – Елена Подгорнова;
  • Творческий коллектив – Оркестр народных инструментов ХСШ №12.

«Каждый день их жизни – это подвиг, – заявил на церемонии руководитель Харькова Игорь Терехов. – Несмотря на то, что жизнь бросила им вызов, они показывают нам пример, что человек может преодолеть любые трудности. Своим трудом, своим успехом они прославляют Харьков. А мы обязаны сделать так, чтобы их жизнь в Харькове была легче, чтобы им было удобнее и проще пользоваться всеми возможностями для самореализации».

В свою очередь, основатель премии Елена Шингарева выразила признательность спонсорам, волонтерам и городским властям, которые поддерживают проведение этого ежегодного мероприятия. «Наша ежегодная премия привлекает общественное внимание к проблемам людей с инвалидностью, поддерживает их активное участи в общественной жизни и демонстрирует наши общие ценности», - сказала Елена Шингарева.

Премия «Преодоление» была основана в Харькове в 2013 году. Она присуждается людям с инвалидностью за достижения в профессионально, творческой, спортивной или общественной деятельности.

Напомним, ранее Игорь Терехов принял участие в открытии фестиваля клубов активного долголетия.


 

Фотогалерея

Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове Церемония вручения инклюзивной премии «Преодоление-2021» в Харькове
Тэги:  преодоление, премия, харьков, игорь терехов, награждение
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