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10.10.2021  17:43   Рита Парфенова

Инсталяция к Хеллоуину сгорела в центре Харькова: появилось видео поджигателя

Фотозона к Хеллоуину возле одного из харьковских ресторанов сгорела вечером субботы.

Пожар Харьков: Инсталляцию к Halloween на Сумской сожгли 9 октября
Так площадка выглядела до пожара

Как пишет РЕДПОСТ, о пожаре у входа в ресторан «LiveLove Avokado» на улице Сумской, 59 в Харькове поздно вечером 9 октября сообщили в социальных сетях. Сгорела инсталляция к Хеллуину – украшенная тюками соломы и тыквами площадка, которую можно были использовать как фотозону.

Сотрудники заведения в заявили о поджоге в Инстраграм. А позже появилось видео момента поджога с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как внутрь инсталляции зашел неизвестный в темной куртке с надетым капюшоном и в медицинской маске. Он чем-то облил тюки с соломой, а через несколько мгновений все вспыхнуло.

Напомним, вечером 7 октября сгорел продуктовый магазин Cherry маркет на улице Дружбы Народов, 206/1 в Харькове.

Тэги:  пожар, харьков
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