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10.10.2021  16:49   Наталья Иванова

В парке Победы появилась детская площадка

В парке отдыха на Салтовке появилась развлекательная зона для малышей.

В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова

В воскресенье, 10 октября, в парке Победы на проспекте Тракторостроителей открыли новую детскую площадку, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. В игровой зоне постелили мягкое покрытие, разместили различные горки, качели и интерактивные центры.

По словам местных жителей, работы проводились в течении трёх месяцев. И теперь родители довольны открытию площадки, ведь раньше в парке Победы были только платные аттракционы, а поскольку родители с детьми гуляют тут каждый день, бесплатного места отдыха им не хватало.

Напомним, сегодня, 10 октября, на улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке  открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий.

Фотогалерея

В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова В парке Победы появилась детская площадка. Новости Харькова
Тэги:  новая площадка, открытие, харьков
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