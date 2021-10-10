В парке Победы появилась детская площадка

В парке отдыха на Салтовке появилась развлекательная зона для малышей.
В воскресенье, 10 октября, в парке Победы на проспекте Тракторостроителей открыли новую детскую площадку, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. В игровой зоне постелили мягкое покрытие, разместили различные горки, качели и интерактивные центры.
По словам местных жителей, работы проводились в течении трёх месяцев. И теперь родители довольны открытию площадки, ведь раньше в парке Победы были только платные аттракционы, а поскольку родители с детьми гуляют тут каждый день, бесплатного места отдыха им не хватало.
Напомним, сегодня, 10 октября, на улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий.
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