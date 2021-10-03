03.10.2021 11:52 Дмитрий Колоней

В Харькове открыта новая детская площадка

Зона отдыха для детей открыта в Харькове во дворе по улице Монюшко Слободского района.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в одном из внутренних дворов, объединяющих несколько домов по улице Монюшко, открыли новую многофункциональную площадку.

Современное резиновое покрытие препятствует травмам. Карусели, качели, канатные сооружения, гамаки, горки, домики - все элементы соответствуют современным требованиям безопасности, удобства, комфорту. Вся зона отдыха отделена тротуарными дорожками, есть скамейки вдоль площадки.

Предусмотрена и локация с тренажерами для детей и взрослых. Есть и огражденное футбольное поле.

Жители говорят, что рады и тому факту, что при благоустройстве площадки сохранили деревья, растущие вокруг. Это создает дополнительный уют, а летом защиту от палящего солнца.

Посмотреть, как выполнены работы и пообщаться с местными жителями приехал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Дети пообещали беречь новые качели. Ведь это такая замечательная возможность отдыхать в любимом дворе весело и жить в уюте.

Харьков продолжает благоустраивать микрорайоны города. Со временем современные зоны отдыха и спорта будут обустроены во всех спальных районах. Чтобы каждый харьковчанин, выходя из подъезда своего дома ощущал, что он живет в комфортном, красивом, благоустроенном городе.

Напомним, ранее мы писали об открытии нового мини-парка во внутреннем дворе возле дома по улице Маршала Рыбалко, 20.

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