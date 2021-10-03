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03.10.2021  11:52   Дмитрий Колоней

В Харькове открыта новая детская площадка

Зона отдыха для детей открыта в Харькове во дворе по улице Монюшко Слободского района.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в одном из внутренних дворов, объединяющих несколько домов по улице Монюшко, открыли  новую многофункциональную площадку.
 
Современное резиновое покрытие препятствует травмам. Карусели, качели, канатные сооружения, гамаки, горки, домики - все элементы соответствуют современным требованиям безопасности, удобства, комфорту. Вся зона отдыха отделена тротуарными дорожками, есть скамейки вдоль площадки. 
Предусмотрена и локация с тренажерами для детей и взрослых. Есть и огражденное футбольное поле.
 
Жители говорят, что рады и тому факту, что при благоустройстве площадки сохранили деревья, растущие вокруг. Это создает дополнительный уют, а летом защиту от палящего солнца.
 
Посмотреть, как выполнены работы и пообщаться с местными жителями приехал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Дети пообещали беречь новые качели. Ведь это такая замечательная возможность отдыхать в любимом дворе весело и жить в уюте.
 
Харьков продолжает благоустраивать микрорайоны города. Со временем современные зоны отдыха и спорта будут обустроены во всех спальных районах. Чтобы каждый харьковчанин, выходя из подъезда своего дома ощущал, что он живет в комфортном,  красивом, благоустроенном городе.
 
Напомним, ранее мы писали об открытии нового мини-парка во внутреннем дворе возле дома по улице Маршала Рыбалко, 20.

Фотогалерея

Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова Открыта новая детская площадка во дворе по улице Монюшко. Новости Харькова
Тэги:  новая площадка, игорь терехов, харьков, монюшко, открытие
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