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03.10.2021  10:42   Дмитрий Колоней

Крупный пожар и мощный столб дыма над Харьковом: сгорело СТО с автомобилями (фото, видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове вспыхнул крупный пожар. Чрезвычайное происшествие случилось на Большой Панасовской, 106. 
 
По предварительной информации, горело СТО или столярная мастерская. Превратились в пепел несколько машин, которые были припаркованы поблизости. Подробностей о причинах пожара, пострадавших и убытках пока нет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью на проспекте Людвига Свободы, 57 горели боксы на территории станции технического обслуживания автомобилей. Прибыв на место пожара было установлено, что огнем охвачен ремонтный бокс, в котором находились несколько автомобилей: «Mercedes-Benz GL350», «Renault Laguna» и «BMW 328».
 
Также мы писали о пожаре в СТО на Державинской улице, 38. При пожаре пострадал мужчина 1966 года рождения. С ожогами и отравлением угарным газом его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
 
Пожар Харьков: Сгорело СТО с автомобилями на Большой Панасовской
 
 
 

 

 

Тэги:  пожар, сто, харьков
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