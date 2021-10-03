03.10.2021 10:42 Дмитрий Колоней

Крупный пожар и мощный столб дыма над Харьковом: сгорело СТО с автомобилями (фото, видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове вспыхнул крупный пожар. Чрезвычайное происшествие случилось на Большой Панасовской, 106.

По предварительной информации, горело СТО или столярная мастерская. Превратились в пепел несколько машин, которые были припаркованы поблизости. Подробностей о причинах пожара, пострадавших и убытках пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью на проспекте Людвига Свободы, 57 горели боксы на территории станции технического обслуживания автомобилей. Прибыв на место пожара было установлено, что огнем охвачен ремонтный бокс, в котором находились несколько автомобилей: «Mercedes-Benz GL350», «Renault Laguna» и «BMW 328».

Также мы писали о пожаре в СТО на Державинской улице, 38. При пожаре пострадал мужчина 1966 года рождения. С ожогами и отравлением угарным газом его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.