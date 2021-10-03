03.10.2021 10:23

Кому перейдут голоса Светличной?

Комитет избирателей Украины сравнил результаты социологического исследования со списком кандидатов, которые подали документы на выборы мэра Харькова.



Фото из открытых источников

Комитет избирателей Украины, общественная сеть “ОПОРА” и “Смарт-медиа” провели совместную пресс-конференцию “Харьков на старте избирательной кампании”, в ходе которой представили данные социологического исследования и проанализировали активность кандидатов на роль Харьковского городского головы.

Так, незадолго до выдвижения кандидатов Комитет избирателей Украины заказал компании SOCIS социологическое исследование в Харькове.

В целом, большинство харьковчан считают, что события в городе развиваются в правильном направлении. Среди опрошенных таковых оказалось 59%. 31% считают, что события в городе развиваются неправильно, а 10% затруднились с ответом.

Интересно, на ситуацию в Украине с оптимизмом смотрит только 21,5% харьковчан.

Работа местной власти также оценена со знаком плюс. “По сравнению с усредненными показателями по Украине в Харькове оценка работа городской власти оказалась намного более положительной”, - отметил представитель харьковского отделения Комитета избирателей Украины Виталий Носачев.

Если бы выборы проходили в ближайшие выходные, за Игоря Терехова, которого выдвинул “Блок Кернеса – Успешный Харьков” проголосовало бы 52,3% избирателей.

Участники пресс-конференции отметили, что на момент проведения исследования социологи не обладали полной информацией, кто из претендентов станет баллотироваться на пост мэра. Так, в социологическом опросе фигурирует Юлия Светличная, которая на самом деле не стала подавать документы.

“Кому отойдут 6,6% голосов Юлии Светличной? – задается вопросом Виталий Носачев. – Маловероятно, что это будут сторонники Добкина. Скорее, они проголосуют за Терехова или за других кандидатов”.