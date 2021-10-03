03.10.2021 09:25
Игорь Терехов поздравил харьковских учителей с профессиональным праздником
Поздравление руководителя города Игоря Терехова с Днем работников образования.
Фото из открытых источников
Дорогие педагоги!
Уинстон Черчилль говорил, что школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать.
В вашей власти наделить ребенка знаниями и умениями, чтобы он уверенно шел по жизни. Заложить добрые ценности, которыми он будет руководствоваться, направить на путь, который сделает его счастливым.
От того, сколько любви вы вложите в маленького человека, зависит, сколько он захочет отдать этому миру в ответ.
Извините, что понимаем ценность вашего вклада в наше будущее спустя годы. Уже взрослыми нам снова хочется прийти на старый школьный двор, чтобы понять, где все началось. Правду говорят, что все профессии - от учителя и одна - от Бога.
Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками и возможностями, а душа живет в радости.
Цветов, улыбок и солнечного настроения, дорогие учителя!
С уважением, Игорь Терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости