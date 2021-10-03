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03.10.2021  09:25   

Игорь Терехов поздравил харьковских учителей с профессиональным праздником

Поздравление руководителя города Игоря Терехова с Днем работников образования.


Фото из открытых источников
Дорогие педагоги!
 
Уинстон Черчилль говорил, что школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать.
 
В вашей власти наделить ребенка знаниями и умениями, чтобы он уверенно шел по жизни. Заложить добрые ценности, которыми он будет руководствоваться, направить на путь, который сделает его счастливым.
 
От того, сколько любви вы вложите в маленького человека, зависит, сколько он захочет отдать этому миру в ответ.
 
Извините, что понимаем ценность вашего вклада в наше будущее спустя годы. Уже взрослыми нам снова хочется прийти на старый школьный двор, чтобы понять, где все началось. Правду говорят, что все профессии - от учителя и одна - от Бога.
 
Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками и возможностями, а душа живет в радости.
 
Цветов, улыбок и солнечного настроения, дорогие учителя!
 
С уважением, Игорь Терехов
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков, день учителя, праздник, день работников образования
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