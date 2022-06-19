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19.06.2022  11:00   Виталий Хиневич

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Второй тур парламентских выборов во Франции проходит 19 июня.

Выборы во Франции
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Европейскую правду».
 
Сообщается, что 19 июня в 8:00 во Франции открылись избирательные участки. На избирательные участки для избрания 577 будущих депутатов Национального собрания призваны более 40 миллионов избирателей.
 
В отличие от президентских выборов, избирательные участки для выборов в законодательные органы в принципе закроют свои двери в 18:00.
 
Однако некоторые избирательные участки будут работать до 20:00. Никакие результаты не могут быть объявлены до закрытия последнего избирательного участка.
 
Напомним, в первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона "Вместе" набрал наибольшее количество голосов избирателей.
 
Источник:   Европейская правда
 Тэги:  выборы, франция
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