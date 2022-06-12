12.06.2022 11:05 Виталий Хиневич

Во Франции проходят парламентские выборы

Первый тур выборов в Национальное собрание проходит во Франции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что основная борьба происходит между тремя избирательными блоками: центристским "Вместе!", сложившимся вокруг партии президента Эммануэля Макрона, левым во главе с партией Жан-Люка Меланшона, и правым, образованным с участием партии "Республиканцы".

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" приняло решение идти на выборы самостоятельно.

Последние опросы свидетельствовали о лидерстве блока «Вместе», однако им не гарантировали абсолютного большинства.

Напомним, учащиеся харьковских школ завоевали различные медали на Всемирной гимназиаде во Франции.