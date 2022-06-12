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12.06.2022  11:05   Виталий Хиневич

Во Франции проходят парламентские выборы

Первый тур выборов в Национальное собрание проходит во Франции.

Выборы Франция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что основная борьба происходит между тремя избирательными блоками: центристским "Вместе!", сложившимся вокруг партии президента Эммануэля Макрона, левым во главе с партией Жан-Люка Меланшона, и правым, образованным с участием партии "Республиканцы".
 
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" приняло решение идти на выборы самостоятельно.
 
Последние опросы свидетельствовали о лидерстве блока «Вместе», однако им не гарантировали абсолютного большинства.
 
Напомним, учащиеся харьковских школ завоевали различные медали на Всемирной гимназиаде во Франции.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  выборы, франция
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