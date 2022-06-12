12.06.2022 11:02 Рита Парфенова

Враг обстреливал Харьков 11 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в результате действий российских оккупантов В Харьковской области погибли три человека, четверо получили ранения.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 11 июня, передает РЕДПОСТ.

Синугебов рассказал, что оккупанты обстреливали Харьков - прилет был в Шевченковский район города. Пострадавших нет.

В области жертвами военных действий захватчиков стали семь человек: трое погибших и четверо раненых.

К сожалению, погибли 3 гражданских: один в Чугуевском районе и двое в городе Золочев. Три человека получили ранения в Харьковском районе, 1 пострадавший госпитализирован в Балаклею.

Оккупанты в теение суток обстреливали Харьковский район, в частности Малоданиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.



Ночью прилеты были в жилые дома с. Безруки, Харьковского района. Около пяти часов утра из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.