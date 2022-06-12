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12.06.2022  10:41   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Коммунальщики ежедневно устраняют порывы на водоповодных сетях Харькова.

В Харькове устранили семь повреждений на водоводах

В частности, вчера аварийно-восстановительные бригады ликвидировали семь повреждений на городских водоводах и восстановили десять смотровых колодцев. Об этом мообщала в КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ

Сегодня, 12 июня, запланировано проведение ремонтных работ на двенадцати поврежденных участках трубопроводов холодного водоснабжения.

Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, работники КП «Харьковводоканал» после очередного массированного вражеского обстрела оперативно восстановили водоснабжение в поселках Пятихатки, Флоринка и Родичи.

 

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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