08.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

В Харькове в ряде районов оккупанты разрушили трубопроводы: будет ли вода

О ситуации в обстрелянных районах рассказал заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», работники предприятия после очередного массированного вражеского обстрела оперативно восстановили водоснабжение в поселках Пятихатки, Флоринка и Родичи.

По словам замдиректора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, эти территории подвергаются обстрелам с первых дней войны. Разрушена инфраструктура, здания, пострадали все коммуникации. Взрывы повредили трубопроводы и сооружения, которые обеспечивали водоснабжение.

«Наши объекты неоднократно подвергались обстрелам, и для их восстановления требуется капитальный ремонт. На данный момент боевые действия продолжаются, и затевать масштабные ремонтные работы небезопасно, да и от повторных попаданий мы не застрахованы. Но оставлять потребителей без воды мы тоже не могли, поэтому рассмотрели все варианты и приняли альтернативное решение - переподключить сети и обеспечить водоснабжение жителей этих поселков. Задача была успешно решена», - отметил Николай Завада.

По его словам, 6 июня рабочие участка по перекладке и санации водопроводных сетей на спецтехнике приступили к замене наиболее пострадавшего участка трубопровода в районе Окружной дороги.

«Пятихатки и прилегающие районы в это время подверглись вражескому обстрелу, попали под вражеский огонь и наши работники. Они не растерялись, собрали оборудование и быстро покинули опасную зону, никто из них не пострадал. Но взрывы снова повредили подающие воду коммуникации. Сразу по окончании канонады аварийщики провели ревизию на участках сетей, пострадавших от снарядов, устранили порывы и восстановили водоснабжение. На сегодня вода подается в полном объеме, на пониженном давлении только часть домов в поселках Флоринка и Родичи», - подчеркнул Николай Завада.

На предприятии отметили, что провести перекладку наружных магистральных трубопроводов и капитальные ремонты на объектах водоподачи в этом районе до окончания военных действий невозможно.