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08.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

На улицах Харькова поймали целую группу людей с наркотиками (фото)

Патрульные Харькова за сутки задержали правонарушителей с запрещенными препаратами.

Криминал Харьков: Поймали на улицах 15 человек с наркотиками за стуки
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, каждый день, охраняя общественный порядок в городе, полицейские выявляют правонарушения, связанные с хранением или распространением наркотиков.
 
В частности, за минувшие сутки стражи порядка задержали 15 человек с наркотиками, один из которых сбывал наркотики из-за так называемых "закладок".
 
Криминал Харьков: Поймали на улицах 15 человек с наркотиками за стуки
 
Полиция просит харьковчан, если они стали свидетелем предполагаемого преступления, не быть в стороне — сразу звоните по телефону 102.
 
 
Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
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