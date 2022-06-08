08.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

На улицах Харькова поймали целую группу людей с наркотиками (фото)

Патрульные Харькова за сутки задержали правонарушителей с запрещенными препаратами.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, каждый день, охраняя общественный порядок в городе, полицейские выявляют правонарушения, связанные с хранением или распространением наркотиков.

В частности, за минувшие сутки стражи порядка задержали 15 человек с наркотиками, один из которых сбывал наркотики из-за так называемых "закладок".

Полиция просит харьковчан, если они стали свидетелем предполагаемого преступления, не быть в стороне — сразу звоните по телефону 102.