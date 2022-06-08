Харьков 8 июня. Разбитая поликлиника №10 на Северной Салтовке (фото)

Городскую поликлинику №10 на Северной Салтовке оккупанты обстреливали с первых дней войны.
В результате попадания 6 вражеских ракет, здание получило 75-80% разрушений.
Разрушены стены, крыша, кабинеты медицинского персонала, хирургическое отделение. В подвальном помещении медучреждения от обстрелов укрывалось 250 человек, среди которых были маленькие дети.
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.
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