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08.06.2022  17:40   

Харьков 8 июня. Разбитая поликлиника №10 на Северной Салтовке (фото)

Городскую поликлинику №10 на Северной Салтовке оккупанты обстреливали с первых дней войны.


Харьков 8 июня. Разбитая поликлиника №10 на Северной Салтовке (фото)

В результате попадания 6 вражеских ракет, здание получило 75-80% разрушений. 

Разрушены стены, крыша, кабинеты медицинского персонала, хирургическое отделение. В подвальном помещении медучреждения от обстрелов укрывалось 250 человек, среди которых были маленькие дети.

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Тэги:  агрессия россии, медицина, поликлиника, салтовка, харьков
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