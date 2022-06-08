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08.06.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Россияне больше не владельцы магазинов Brocard

Украинская сеть магазинов Brocard сменила владельца.

 
Как сообщает  РЕДПОСТ, ссылаясь на Ассоциация ритейлеров Украины, украинскую сеть магазинов Brocard купил французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding. Об этом Brocard уже прионформировала компании-партнеры.
 
После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО «Брокард Украина», занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО «Эгзагон», являющегося одним из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.
 
С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании (как и ООО «Эгзагон») была владелица российской сети ЛЭтуаль Татьяна Володина.
 
Новый владелец сети магазинов Филип Бенасин, совладелец и основатель Philippe Benacin Holding и совладелец, глава и главный исполнительный директор Interparfums — мощный игрок на международном рынке косметики и парфюмерии.
 
Французский холдинг планирует развитие и ужесточение позиций торговой сети Brocard Ukraine. По состоянию на 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.
 
Источник:   Ассоциация ритейлеров Украины
 Тэги:  брокард, смена владельца, украина, бенасин
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