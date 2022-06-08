08.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Россияне больше не владельцы магазинов Brocard

Украинская сеть магазинов Brocard сменила владельца.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Ассоциация ритейлеров Украины, украинскую сеть магазинов Brocard купил французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding. Об этом Brocard уже прионформировала компании-партнеры.

После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО «Брокард Украина», занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО «Эгзагон», являющегося одним из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании (как и ООО «Эгзагон») была владелица российской сети ЛЭтуаль Татьяна Володина.

Новый владелец сети магазинов Филип Бенасин, совладелец и основатель Philippe Benacin Holding и совладелец, глава и главный исполнительный директор Interparfums — мощный игрок на международном рынке косметики и парфюмерии.

Французский холдинг планирует развитие и ужесточение позиций торговой сети Brocard Ukraine. По состоянию на 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.