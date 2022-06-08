08.06.2022 17:10 Виталий Хиневич

Препарат от рака излечил болезнь: исследователи сделали заявление

Исследование препарата показало положительный результат.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Futurism.

Сообщается, что врачи, работающие над экспериментальным лечением рака, были воодушевлены, когда у каждого пациента в небольшом испытании наступила ремиссия, а их рак стал неопределяемым. Экспериментальное лечение препаратом от рака длилось шесть месяцев.

Врачи MSK, участвовавшие в исследовании, хотели выяснить, может ли иммунотерапия сама по себе лечить рак, но они никогда не ожидали, что она будет работать так хорошо, и особенно не могли предвидеть, что ни у одного из 12 человек, участвовавших в первоначальном испытании, не было побочных реакций на препарат.

Новое лекарство от рака является ингибитором контрольных точек, который «освобождает тормоз иммунной клетки, позволяя ей распознавать и атаковать раковые клетки».

Однако некоторые врачи говорят, что испытания проводилось на слишком малой группе людей. Исследования нужно продолжать и далее, чтобы подтвердить полученный результат.

Напомним, в Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса.