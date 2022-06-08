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08.06.2022  17:10   Виталий Хиневич

Препарат от рака излечил болезнь: исследователи сделали заявление

Исследование препарата показало положительный результат.

Рак
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Futurism.
 
Сообщается, что врачи, работающие над экспериментальным лечением рака, были воодушевлены, когда у каждого пациента в небольшом испытании наступила ремиссия, а их рак стал неопределяемым. Экспериментальное лечение препаратом от рака длилось шесть месяцев.
 
Врачи MSK, участвовавшие в исследовании, хотели выяснить, может ли иммунотерапия сама по себе лечить рак, но они никогда не ожидали, что она будет работать так хорошо, и особенно не могли предвидеть, что ни у одного из 12 человек, участвовавших в первоначальном испытании, не было побочных реакций на препарат.
 
Новое лекарство от рака является ингибитором контрольных точек, который «освобождает тормоз иммунной клетки, позволяя ей распознавать и атаковать раковые клетки».
 
Однако некоторые врачи говорят, что испытания проводилось на слишком малой группе людей. Исследования нужно продолжать и далее, чтобы подтвердить полученный результат.
 
Напомним, в Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса.
 
Источник:   Futurism
 Тэги:  рак, медицина
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