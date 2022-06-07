07.06.2022 16:50 Виталий Хиневич
В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.
В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
В это же время отмечается, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:
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посттравматических стрессовых расстройств, в частности, полученных в результате военных действий;
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неврологические заболевания. По предварительным выводам, медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта;
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заболеваний пищеварительного тракта;
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хронической боли невропатического происхождения;
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препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных.
Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за повышение цен.
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