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07.06.2022  16:50   Виталий Хиневич

В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса

Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.


В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
 
В это же время отмечается, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:
 
  • посттравматических стрессовых расстройств, в частности, полученных в результате военных действий;
  • неврологические заболевания. По предварительным выводам, медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта;
  • заболеваний пищеварительного тракта;
  • хронической боли невропатического происхождения;
  • препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных.

Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за повышение цен.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  меницина, каннабис, закон
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