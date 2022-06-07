07.06.2022 16:50 Виталий Хиневич

В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса

Законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.



В Украине поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

В это же время отмечается, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:

посттравматических стрессовых расстройств, в частности, полученных в результате военных действий;

неврологические заболевания. По предварительным выводам, медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта;

заболеваний пищеварительного тракта;

хронической боли невропатического происхождения;

препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных.

Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за повышение цен.