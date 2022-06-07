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07.06.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Канадские спасатели помогали разбирать завалы в Харькове (фото)

В Харькове украинские спасатели месте с иностранными коллегами проводят аварийные работы.

Разбирать завалы в Харькове помогали канадские спасатели Canadian International Rescue Organization
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГСЧС, 7 июня 2022, харьковские спасатели совместно с канадскими спасателями CIRO - Canadian International Rescue Organization проводили аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами шестнадцатиэтажном жилом доме в Салтовском районе города Харькова.
 
Разбирать завалы в Харькове помогали канадские спасатели Canadian International Rescue Organization
 
Спасатели с помощью специнструмента и тяжелой техники разрезали остатки бетонных конструкций и плиты, чтобы обезопасить место проведения восстановительных работ.
 
Разбирать завалы в Харькове помогали канадские спасатели Canadian International Rescue Organization
 
 
Тэги:  агрессия россии, завалы, харьков, канадцы
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