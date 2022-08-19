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19.08.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: продовжуються аварійно-рятувальні роботи у зруйнованій триповерхівці (фото)

Про це інформує ГУ ДСНС Харківщини.

Обстріл Харкова: Продовжуються аварійно-рятувальні роботи у зруйнованій триповерхівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, 19 серпня 2022 року підрозділи ДСНС спільно з працівниками комунальних служб продовжували аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблих у зруйнованому рашиською ракетою житловому триповерховому будинку у Салтівському районі Харкова, в який  напередодні влучила ворожа ракета. 
 
Обстріл Харкова: Продовжуються аварійно-рятувальні роботи у зруйнованій триповерхівці
 
Станом на 19:00 19 серпня з-під завалів було вилучено 15 загиблих осіб. На місці події працювало 75 чоловік особового складу ДСНС і 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки, у т.ч. важка інженерна техніка.
 
Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков, завалы, смерть
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