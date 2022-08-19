19.08.2022 20:22 Дмитрий Колоней

Нас очікую падіння цін на один популярний продукт та зліт вартості на інші

З чим це пов'язано, пояснив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Аgroter, з початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти харчування зазнали суттєвого росту. Так, наприклад, ціна гречки коливається в межах 80-100 грн за 1 кг.

Але,за прогнозом міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, незабаром вартість крупи знзиться..

Чому знизиться ціна гречки:

Збільшення посівних площ згаданої культури.

«Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують», – говорить Микола Сольський.

Нагадаємо, що наразі спостерігається стрімке падіння вартості томатів та огірків. Така тенденція пов’язана з високим рівнем пропозиції вищевказаного товару.

На на думку експертів, незабаром ціни на помідори та огірки зміняться.

Чому злетять ціни на томати на огірки

Несприятливі для їхнього вирощування погодні умови. Так, на Одещині посіви зазнали опіків.

У багатьох регіонах нашої країни спостерігались надмірні опади, котрі знищили значні площі під помідорами та огірками.