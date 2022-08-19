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19.08.2022  20:22   Дмитрий Колоней

Нас очікую падіння цін на один популярний продукт та зліт вартості на інші

З чим це пов'язано, пояснив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Аgroter, з початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти харчування зазнали суттєвого росту. Так, наприклад, ціна гречки коливається в межах 80-100 грн за 1 кг.
 
Але,за прогнозом міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, незабаром вартість крупи знзиться..
 

Чому знизиться ціна гречки:

  • Збільшення посівних площ згаданої культури.
 
«Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують», – говорить Микола Сольський.
 
Нагадаємо, що наразі спостерігається стрімке падіння вартості томатів та огірків. Така тенденція пов’язана з високим рівнем пропозиції вищевказаного товару.
 
На на думку експертів, незабаром ціни на помідори та огірки зміняться.
 

Чому злетять ціни на томати на огірки 

  • Несприятливі для їхнього вирощування погодні умови. Так, на Одещині посіви зазнали опіків.
  • У багатьох регіонах нашої країни спостерігались надмірні опади, котрі знищили значні площі під помідорами та огірками.
 
Источник:   Аgroter
 Тэги:  цена, гречка, украина
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