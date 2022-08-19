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19.08.2022  19:59   Дмитрий Колоней

На Харківщині ворог інтенсивно веде розвідку за допомогою БпЛА (відео)

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, не припиняються авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.
 
На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
 
Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.
 
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримку дій наземного угруповання військ, блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
 
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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