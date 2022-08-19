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19.08.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Зловмисник у розшуку не зміг втекти від харківських патрульних (фото)

Харківські поліцейські наздогнали правопорушника.

Не зміг втекти від патрульних зловмисник у розшуку. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Патрульну поліцію, вдень 19 серпня 2022 року, правоохоронці у Салтівському районі помітили чоловіка, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху.
 
Під час перевірки документів у громадянина з'ясувалося, що його розшукують правоохоронні органи за крадіжку. Патрульні передали громадянина слідчим.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  вор в розыске, кража, харьков
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