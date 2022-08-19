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19.08.2022  18:52   Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова ремонтують дороги та зливи

Про це інформують КП «Доррембуд» та «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації» Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Доррембуд», бригади підприємства ведуть ремонтні роботи на
  • вул. Кооперативныій,
  • вул. Балакірєва
  • вул. Морозова,
укладають верхній шар асфальтобетонного покриття проїзної частини на
  • вул. Гольдбергівській,
наносять дорожню розмітку на пішохідних переходах на
  • вул. Котляра
  • вул. Благовіщенській,
прибирають сміття та кошторисів на центральних магістралях.
  
А на вул. Роганській триває ремонт дощеприйманої криниці. Роботи виконують фахівці КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, ливневки, харьков
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