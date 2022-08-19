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19.08.2022  18:15   Дмитрий Колоней

Не приймають долари в обміннику: чому це може статися

Які правила діють і у кого виникнуть проблеми пояснив Нацбанк.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на OBOZREVATEL, в  Україні посилюють вимоги до обмінників.

Які долари можуть не прийняти в обмінниках?

  • мають кілька пошкоджень одночасно;
  • значно зношені (старі);
  • рвані;
  • з плямами фарби.
Залежно від ступеня зношеності чи пошкодження купюри розмір комісії може становити від 5 до 50%. У банках комісія може бути нижчою, а у посередників за умови високої комісії гроші можуть віддати одразу.
 
"До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют", – зазначають в інструкції НБУ.
 
В Україні в обмінниках та обманках відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Справа в тому, що після 1996-го в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм більше 26 років.
 
Як повідомляють у НБУ, долари всіх років випуску є дійсними. Однак у деяких випадках банк може запропонувати надіслати купюри на обмін в іноземний банк-кореспондент. За цю послугу доведеться заплатити окремо.
 
Источник:   OBOZREVATEL
 Тэги:  обменки, доллары, украина
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