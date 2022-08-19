19.08.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов передав спецавтомобілі для потреб ЗСУ, тероборони та ДСНС

Харківські захисники отримали 9 спецавтомобілів, які допомагатимуть їм наближати перемогу.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов передав захисникам та рятувальникам України спецавтомобілі. Завдяки якісному спецтранспорту рятувальники зможуть оперативно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, у цьому їм тепер допомагатиме автовежа шведського виробництва.

За словами начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Олександра Волобуєва, автовежа допоможе рятувальникам, завдяки своїм компактним габаритам, безпечніше працювати у старовинній частині міста.

Ігор Терехов, у свою чергу, зазначив, що є певні складнощі у пошуку спецавтотраспорту у зв'язку з високим попитом на нього. Для цього постійно проводиться спільна робота із захисниками країни та волонтерами, щоб вчасно усувати потреби в транспортних засобах.

«Це досить складний процес. Домовиться, знайти, доставити. Якщо говорити про пікапа – це простіше здійснюється. А те, що стосується пожежних спеціалізованих машин – це велика праця. Було проведено велику роботу нашими волонтерами. Я їм дуже вдячний за це. Сьогодні наші працівники МНС, вони постійно на передовій у місті Харкові. Тому їм, звісно, дуже важливо, щоб було спеціалізоване обладнання. Це – життя людей», - повідомив Ігор Терехов.