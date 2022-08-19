19.08.2022 17:55 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов передав спецавтомобілі для потреб ЗСУ, тероборони та ДСНС
Харківські захисники отримали 9 спецавтомобілів, які допомагатимуть їм наближати перемогу.
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Харківський міський голова Ігор Терехов передав захисникам та рятувальникам України спецавтомобілі. Завдяки якісному спецтранспорту рятувальники зможуть оперативно ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, у цьому їм тепер допомагатиме автовежа шведського виробництва.
За словами начальника ГУ ДСНС України в Харківській області Олександра Волобуєва, автовежа допоможе рятувальникам, завдяки своїм компактним габаритам, безпечніше працювати у старовинній частині міста.
Ігор Терехов, у свою чергу, зазначив, що є певні складнощі у пошуку спецавтотраспорту у зв'язку з високим попитом на нього. Для цього постійно проводиться спільна робота із захисниками країни та волонтерами, щоб вчасно усувати потреби в транспортних засобах.
«Це досить складний процес. Домовиться, знайти, доставити. Якщо говорити про пікапа – це простіше здійснюється. А те, що стосується пожежних спеціалізованих машин – це велика праця. Було проведено велику роботу нашими волонтерами. Я їм дуже вдячний за це. Сьогодні наші працівники МНС, вони постійно на передовій у місті Харкові. Тому їм, звісно, дуже важливо, щоб було спеціалізоване обладнання. Це – життя людей», - повідомив Ігор Терехов.
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