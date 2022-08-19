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19.08.2022  17:26   Дмитрий Колоней

Любитель агітувати за окупантів чекає на суд під Харковом (фото)

У передмісті Харкова направлено до суду обвинувальний акт щодо колаборанта

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що з початку російського вторгнення обвинувачений, перебуваючи у черзі за гуманітарною допомогою у с. Кицівка Чугуївського району, закликав місцевих до підтримки  окупантів. 
 
Він агітував людей підтримувати ворожу армію та заперечував агресію РФ. Колаборант казав, що «всі біди виключно через українських військових і з приходом РФ  життя в Україні покращиться».
 
Чоловіка було викрито та повідомлено про підозру.
 
Досудове розслідування проводили слідчі Чугуівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
 
 
«З приходом Росії життя покращиться»: на Харківщині судитимуть колаборанта 
 
Чугуївською окружною прокуратурою Харківької області затверджено та направлено до Глобинського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колаборційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков, чугуев
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