19.08.2022 17:26 Дмитрий Колоней

Любитель агітувати за окупантів чекає на суд під Харковом (фото)

У передмісті Харкова направлено до суду обвинувальний акт щодо колаборанта

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що з початку російського вторгнення обвинувачений, перебуваючи у черзі за гуманітарною допомогою у с. Кицівка Чугуївського району, закликав місцевих до підтримки окупантів.

Він агітував людей підтримувати ворожу армію та заперечував агресію РФ. Колаборант казав, що «всі біди виключно через українських військових і з приходом РФ життя в Україні покращиться».

Чоловіка було викрито та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводили слідчі Чугуівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

«З приходом Росії життя покращиться»: на Харківщині судитимуть колаборанта Чугуївською окружною прокуратурою Харківької області затверджено та направлено до Глобинського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колаборційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).