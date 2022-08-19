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19.08.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Окупант, що стоїть на Харківщині, розповів про зґвалтування дівчат військовими РФ (відео)

Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови загарбника, що стоїть на Харківщині, військової розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, изнасилование, харьков, белгород
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