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19.08.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області названо топ-10 вакансій

Громадяни можуть звернутись з питань працевлаштування в Харківський обласний служби зайнятості.

Робота у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що з початку 2022 року роботодавці заявили до служби зайнятості Харківської області 13,1 тис. вакансій, з яких станом на 19 серпня актуальні - 1149.
 
Варто зазначити, що цього тижня Топ-10 вакансій такий:
 
  • головний бухгалтер – 26000 грн;
  • водій– 25000 грн;
  • лікар – 20000 грн;
  • слюсар-ремонтник – 20000 грн;
  • інженер– 18000 грн;
  • електрогазозварник 16500 грн;
  • геодезист - 15000 грн;
  • вчитель – 15000 грн;
  • юрисконсульт - 12800 грн;
  • електрик -10000 грн.
Зазначається, що для того, щоб ознайомитись з повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області, необхідно перейти за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можна звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 098 567 05 76; 099 056 28 00; 095 138 72 96.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, работа
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