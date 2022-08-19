19.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області названо топ-10 вакансій

Громадяни можуть звернутись з питань працевлаштування в Харківський обласний служби зайнятості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з початку 2022 року роботодавці заявили до служби зайнятості Харківської області 13,1 тис. вакансій, з яких станом на 19 серпня актуальні - 1149.

Варто зазначити, що цього тижня Топ-10 вакансій такий:

головний бухгалтер – 26000 грн;

водій– 25000 грн;

лікар – 20000 грн;

слюсар-ремонтник – 20000 грн;

інженер– 18000 грн;

електрогазозварник 16500 грн;

геодезист - 15000 грн;

вчитель – 15000 грн;

юрисконсульт - 12800 грн;

електрик -10000 грн.

Зазначається, що для того, щоб ознайомитись з повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області, необхідно перейти за посиланням

З питань зайнятості та безробіття можна звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 098 567 05 76; 099 056 28 00; 095 138 72 96.