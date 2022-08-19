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19.08.2022  16:37   Дмитрий Колоней

Виплати переселенцям: що робити при неотримані грошей

Для вирішення цієї проблеми Кабмін України ухвалив рішення


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Соціальну інформаційну платформу, чимало внутрішньо переміщених осіб, які подавали заяви на отримання державної допомоги на проживання через Дію до 30 квітня 2022 року, і досі не отримали свої виплати. Для вирішення проблеми відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну сьогодні, 19 серпня 2022 року.

Що потрібно зробити для отримання грошей:

  • Звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення.

Строки подачі заяви 

  • До 1 жовтня 2022 року.

Умови подачі заяви

  • При подачі заяви необхідно надати докази про подання заяви через Дію, здійснене до 30 квітня2022 року.
Усі належні виплати внутрішньо переміщеним особам обіцяють перерахувати протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.
 
Источник:   Соціальна інформаційна платформа
 Тэги:  выплата беженцам, заявление, украина, впл
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