Виплати переселенцям: що робити при неотримані грошей

Для вирішення цієї проблеми Кабмін України ухвалив рішення
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Можливі нові знайомства та здобуття нового досвіду – навіть там, де ви цього зовсім не очікуєте. Прислухайтеся до інтуїції – це допоможе у потрібну хвилину.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Удень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.
Сьогодні православні відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом.
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