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19.08.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Харків'янка надіслала інформаційне фото окупантам

Мешканка Харкова відправила ворогам інформацію про розташування українських військових та тероборони.

Зловмисниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 15 серпня 41-річна жінка зробила знімок екрану з програми, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району Харкова.
 
Вона обробила фото, вказавши на ньому місця дислокації ЗСУ та територіальної оборони. Після цього жінка надіслала інформацію представникам держави-агресора.
 
Правоохоронці викрили громадянку та повідомили про підозру.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області колишня поліцейська погрожувала колегам за відмову співпрацювати з окупантами.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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