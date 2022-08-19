19.08.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Харків'янка надіслала інформаційне фото окупантам

Мешканка Харкова відправила ворогам інформацію про розташування українських військових та тероборони.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 15 серпня 41-річна жінка зробила знімок екрану з програми, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району Харкова.

Вона обробила фото, вказавши на ньому місця дислокації ЗСУ та територіальної оборони. Після цього жінка надіслала інформацію представникам держави-агресора.

Правоохоронці викрили громадянку та повідомили про підозру.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області колишня поліцейська погрожувала колегам за відмову співпрацювати з окупантами.