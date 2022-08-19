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19.08.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Банду "чорних лісорубів" зловили під Харковом (фото)

Під Харковом поліцейські викрили групу незаконних вирубувачів.

Зловили банду "чорних лісорубів" піл Старими Валками. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, до скоєння злочину причетні 9 мешканців Харкова та області віком від 20 до 63 років. 
Вони незаконно вирубаліи дерева 18 серпня 2022 року поблизу села Старі Валки Богодухівського району.
 
Зловили банду "чорних лісорубів" піл Старими Валками. Новини Харкова
   
В ході проведення огляду місця події у них вилучені речові докази - чотири бензопили «STIHL», два вантажні автомобілі ГАЗ-53 та ГАЗ-3307, а також зрубані дерева.
 
Зловили банду "чорних лісорубів" піл Старими Валками. Новини Харкова
 
Слідчим відділення поліції №1 Богодухівського РВП відкрита кримінальна справа щодо незаконної порубки лісу Кримінального кодексу України. 
 
Тэги:  черный лесоруб, незаконная порубка, харьков, старі валки, богодухов
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