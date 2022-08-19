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19.08.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня поліцейська погрожувала колегам за відмову співпрацювати з окупантами

Дві експоліцейські перейшли на бік ворога.

Зрадниця перейшла на бік ворога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що колишня правоохоронниця міста Куп'янськ Харківської області, добровільно перейшла на бік ворога та погодилася співпрацювати з представниками рф. Зокрема, її основне завдання полягало у сприянні створенню правоохоронного органу окупантів.
 
Зрадниця агітувала своїх колег до співпраці з окупантами. У разі відмови вона погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Крім того, встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування та вилучення табельної вогнепальної зброї працівника поліції.
 
Її колега зрадниця, 41-річна експоліцейська з смт Борова, також перейшла на бік держави-агресора та почала працювати у псевдоправоохоронному органі окупантів.
 
Здобувши «нову» посаду, підозрювана намагається догодити окупантам. Вона патрулює місто, одягаючись у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви відгромадян.
 
На підставі даних фактів відкрито кримінальні справи згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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