19.08.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня поліцейська погрожувала колегам за відмову співпрацювати з окупантами

Дві експоліцейські перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що колишня правоохоронниця міста Куп'янськ Харківської області, добровільно перейшла на бік ворога та погодилася співпрацювати з представниками рф. Зокрема, її основне завдання полягало у сприянні створенню правоохоронного органу окупантів.

Зрадниця агітувала своїх колег до співпраці з окупантами. У разі відмови вона погрожувала їм застосуванням фізичної сили. Крім того, встановлено, що колишня поліцейська прибула до квартири слідчого та без законних на те підстав провела обшук з метою відшукування та вилучення табельної вогнепальної зброї працівника поліції.

Її колега зрадниця, 41-річна експоліцейська з смт Борова, також перейшла на бік держави-агресора та почала працювати у псевдоправоохоронному органі окупантів.

Здобувши «нову» посаду, підозрювана намагається догодити окупантам. Вона патрулює місто, одягаючись у цивільний одяг з георгіївською стрічкою, приймає заяви відгромадян.

На підставі даних фактів відкрито кримінальні справи згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.