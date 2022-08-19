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19.08.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Окупанти планують провести показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі» на День Незалежності України

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням нв ГУР МО України, з цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.
 
Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників рашистських «ЗМІ».
 
За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, азовсталь, украина
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