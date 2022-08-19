19.08.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Окупанти планують провести показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі» на День Незалежності України

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням нв ГУР МО України, з цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників рашистських «ЗМІ».

За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.